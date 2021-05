PSG vence o Montpellier nos pênaltis e tenta título para salvar ano

O Paris Saint-Germain precisou das penalidades para superar o Montpellier nesta quarta-feira, 12, no estádio La Masson, em jogo único pela semifinal da Copa da França. Kylian Mbappé marcou duas vezes pela equipe favorita, mas não evitou o empate em 2 a 2 no tempo normal. Apesar do sufoco, o PSG converteu todas as cobranças e venceu por 6 a 5.

Neymar só entrou na partida já nos minutos finais, aos 40 do segundo tempo, logo após o gol de empate do Montpellier, marcado pelo atacante Delort. O outro gol foi marcado por Laborde. O técnico Mauricio Pochettino escalou seus principais titulares, consciente de que o torneio pode amenizar uma temporada decepcionante.

Agora, o PSG aguarda o vencedor do confronto entre Rumilly Vallières e Mônaco, nesta quinta, às 16h15 (de Brasília), em Annecy. A decisão acontece no próximo dia 19.

Ainda curando as feridas da eliminação para o Manchester City na semifinal da Liga dos Campeões, o PSG vive situação difícil para manter a hegemonia no Campeonato Francês. A duas rodadas do fim da competição, está a três pontos do atual líder Lille, 76 pontos contra 79. A equipe ainda é ameaçada pelo Mônaco, com 74.

O clube foi recentemente eliminado para o Manchester City da Liga dos Campeões, na fase semifinal. Dias depois, anunciou a renovação contratual de Neymar, contratado em 2017 do Barcelona pela cifra recorde de 222 milhões de euros (R$ 821 milhões à época). O jogador renovou até 2025 e deve receber em torno 30 milhões de euros anuais (cerca de R$ 191 milhões).