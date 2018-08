PSG vence o Guingamp com gols de Neymar e Mbappé

No primeiro tempo Nolan Roux, do Gungamp, colocou o time da casa na frente aos 20 minutos e garantiu a vitória parcial na primeira etapa.

Neymar e Kylian Mbappé garantiram a vitória do Paris Saint-Germain sobre Guingamp por 3 a 1, neste sábado 18, pela segunda rodada da Ligue 1.

Na volta do intervalo, Neymar sofreu pênalti e marcou ele mesmo o gol de empate. Na sequência, Mbappé marcou dois gols, aos 37 e 45 minutos.

Ausente na primeira rodada, por conta das férias após a Copa do Mundo, o prodígio do futebol francês demonstrou que não perdeu o ritmo depois do descanso.