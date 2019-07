PSG dará ‘desconto’ de meio bilhão de reais por Neymar, diz jornal

Extra! Extra! Neymar está em liquidação no Paris Saint-Germain. O clube francês queria a bagatela de 300 milhões de euros (1,2 bilhão de reais) para negociar o craque com o Barcelona. Agora, já aceita 60% do valor: 180 milhões de euros (758 milhões de reais). O desconto de meio bilhão de reais seria uma forma de se desfazer do jogador insatisfeito, segundo informações do jornal catalão Sport.

O preço seria menor até do que o PSG pagou para tirar o camisa 10 do Barcelona em 2017: 222 milhões de euros (812 milhões de reais, na cotação da época). O valor “promocional”, contudo, teria que ser pago de forma integral. Os franceses não estariam dispostos a envolver outros atletas para abater a soma.

A indefinição sobre o futuro e a falta de avanços nas tratativas com o Barcelona estão deixando Neymar impaciente. O jogador e seu staff esperavam que as negociações já estivessem fechadas a essa altura do campeonato, a poucos dias do início da temporada europeia.