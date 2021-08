PSG recusa oferta de quase R$ 1 bilhão do Real Madrid por Mbappé

A novela envolvendo a saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain segue ganhando novos capítulos. Segundo o jornal espanhol Marca, o Real Madrid formalizou uma proposta de 160 milhões de euros (988 milhões de reais pela cotação atual) pelo jogador. A oferta, contudo, já foi rejeitada, de acordo com o Le Parisien.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Nasser Al-Khelaïfi permanecerá inflexível até o fim?”, questionou a publicação francesa, sobre a postura do presidente catariano do clube.

O clube espanhol e o jogador correm para viabilizar a negociação até o final da atual janela de transferências, que se encerra no próximo dia 31. O Real também trabalha em uma possível investida pelo retorno de Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história do clube, com 51 gols em 438 jogos, que tem futuro indefinido na Juventus.

Mbappé já deixou claro que não deseja renovar contrato com o PSG, rejeitando no fim da última semana um novo acordo com significativo aumento salarial. Segundo a rádio francesa RMC, o clube francês já começa a ceder sobre uma possível venda.

Continua após a publicidade

O vínculo do PSG com Mbappé é válido até de julho de 2022. Em janeiro, o atleta já poderá assinar um pré-contrato gratuito com qualquer outro clube. O time da capital francesa enxerga a venda nesta janela de transferências como uma opção mais vantajosa financeiramente de recuperar parte dos 180 milhões de euros (R$ 668 milhões à época) investidos para contratar o jogador do Monaco, a segunda transferência mais cara de toda história, atrás somente da de Neymar, também em 2017.



A negociação caminha exatamente no ritmo planejado por Florentino Pérez. A estratégia para a formalização do negócio passava por uma recusa de Mbappé a proposta de renovação do PSG e abertura de negociações entre os clubes, o que já acontece.

Os espanhóis adotam máxima cautela para evitar um possível desgaste na relação com Khelaifi. A publicação diz que Pérez evitou, inclusive, receber o empresário Mino Raiola em visita a Madri. O italiano, representante de nomes como Paul Pogba e Haaland, também é conhecido por intermediar grandes negociações.

Neste domingo, 29, Mbappé deve ter a companhia de Messi diante do Reims, às 15h45, fora de casa, confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Francês. Essa será a estreia do jogador argentino, maior contratação do clube para a temporada.