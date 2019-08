PSG quer pelo menos 200 milhões de euros por Neymar, segundo jornal

O Paris Saint-Germain quer receber pelo menos 200 milhões de euros por Neymar, informou neste domingo (11) o jornal francês Le Parisien, quantia que torna o Real Madrid o destino mais provável para o atacante.

“Incomodado com a vontade de Neymar de sair, o Catar, proprietário do PSG, quer muito dinheiro em troca”, destaca a publicação, e lembra que esse valor se aproxima dos 222 milhões de euros que o clube parisiense pagou há dois anos para tirar o jogador do Barcelona. O jornal L’Équipe frisou que, por iniciativa do staff do brasileiro, já houve um primeiro contato com o Real Madrid antes do verão europeu, mas as conversas não prosperaram.

Há três semanas atrás, segundo as fontes do jornal, os dirigentes do Real Madrid ainda desejavam contratar Paul Pogba e tinham em mente a intenção de trazer Kylian Mbappé para 2020. Ainda segundo a publicação, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, sempre foi “fã” de Neymar e manteve um contato habitual com o pai do jogador. A relação com o presidente do PSG, Nasser al-Khelaifi, também é boa, o que poderia facilitar a negociação.

O jornal acrescenta que o Real Madrid ainda possui jogadores que podem ser incluídos na operação, como Gareth Bale, James Rodríguez e Isco. Sem mencionar nenhum clube, o diretor esportivo do PSG, Leonardo, anunciou no sábado (10) que as conversas para uma eventual saída de Neymar avançaram, embora ainda não haja nenhum acordo.