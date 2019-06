PSG pretende negociar Neymar ‘a preço de custo’, diz jornal

Neymar poderá deixar o PSG pelo mesmo preço que o clube investiu no jogador em sua saída do Barcelona, em 2017: 222 milhões de euros. A informação foi publicada pelo jornal francês Le Parisien.

O PSG pedia 300 milhões de euros pelo jogador brasileiro, que revelou desejo de voltar ao Barcelona. Desde então, rumores de sua transferência ganharam as manchetes da mídia europeia. Até uma troca por Dembélé e Coutinho, mais dinheiro estaria na pauta do clube espanhol.

Nesta quinta-feira, 27, o vice-presidente do Barcelona, Jordi Cardoner, afirmou que o clube ainda não iniciou as negociações, pois está em uma fase de venda de jogadores, mas disse que é Neymar que deseja retornar o Barcelona, não o contrário. “O correto é dizer que o Neymar quer voltar ao Barcelona, ​​mas não concordo que o Barcelona se preocupe em contratar o Neymar. Isso não está na mesa. Não assinamos ninguém, não mantivemos contato com ele. Ele e muitos querem jogar no Barcelona”, disse Cardoner.