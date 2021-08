PSG pede R$ 1,2 bi por Mbappé e se reúne com agente de Lewandowski

Depois de recusar a oferta de 160 milhões de euros (988 milhões de reais, na cotação atual) do Real Madrid por Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain, enfim, pode ter chegado a uma cifra que considera ideal para receber pelo jogador, de acordo com jornal Marca. O clube francês deve aceitar uma oferta de 200 milhões de euros (1,2 bilhão de reais). O Real ainda é cauteloso para rentabilizar o custo da operação.

O vínculo do PSG com Mbappé é válido até de julho de 2022. Em janeiro, o atleta já poderá assinar um pré-contrato gratuito com qualquer outro clube, mas os espanhóis ganhariam concorrência acirrada por ele.

O time da capital francesa enxerga a venda nesta janela de transferências como uma opção mais vantajosa financeiramente de recuperar parte dos 180 milhões de euros (R$ 668 milhões à época) investidos para contratar o jogador do Monaco, a segunda transferência mais cara de toda história, atrás somente da de Neymar, também em 2017, por quem gastou 222 milhões de euros (821 milhões de reais à época).

Segundo a rádio francesa RMC Sport, os indícios da aceitação do PSG ocorrem por um recente encontro da diretoria do clube com o empresário israelense Pini Zahavi, visto na capital francesa. Ele é agente do atacante polonês Robert Lewandowski, 32 anos, deseja deixar o Bayern de Munique ainda nesta temporada.

De acordo com a Sky Sports, o clube alemão aceita abdicar de seu principal goleador, eleito em dezembro pela Fifa como o melhor do mundo na última temporada, pelo valor de 130 milhões de euros (818 milhões de reais). O contrato de Lewa só termina na metade de 2023, quando terá 35 anos.

A intenção do Real é que o desfecho do negócio envolvendo Mbappé ocorra até segunda-feira, 30, véspera do fechamento da janela de transferências. No domingo, ele terá a companhia de Messi diante do Reims, às 15h45, fora de casa, confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Francês.