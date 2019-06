PSG não libera Neymar por menos de R$ 1,3 bilhão

O Paris Saint-Germain não venderá o atacante Neymar nesta janela de transferências por menos de 300 milhões de euros (cerca de 1,3 bilhão de reais), segundo o jornal francês Le Parisien publicou nesta terça-feira, 19. Em momento conturbado na vida pessoal, o brasileiro disse ao presidente do time, Nasser Al-Khelaifi, que quer voltar ao Barcelona.

O jornal francês diz que o preço pedido demonstra desejo do PSG de manter Neymar, pois a maioria dos clubes não tem como investir tanto neste momento. O clima entre o brasileiro e o clube é tenso e o catariano Khelaifi, ainda nesta semana, cobrou mais comprometimento do atacante, em entrevista à revista France Football. “Não queremos celebridades. Ninguém obrigou Neymar a assinar com o PSG. Ele veio conscientemente para participar no nosso projeto”.

Contratado por 222 milhões de euros (por volta de 960 milhões de reais), Neymar chegou ao clube francês em 2017 e, desde então, não conseguiu alcançar o maior objetivo: conquistar a Liga dos Campeões. Neymar desgastou ainda mais a sua relação com o time nesta temporada — agrediu um torcedor depois de perder a final da Copa da França, discutiu com companheiros e xingou árbitros na eliminação para o Manchester United nas oitavas de final da Champions. Cortado da Copa América por lesão no tornozelo, Neymar também vive problemas fora de campo. Ele responde a uma acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade na Justiça brasileira.