PSG não relaciona Neymar para amistoso na Ásia

Neymar ficou de fora da lista de jogadores relacionados pelo Paris Saint-Germain para enfrentar a Inter de Milão no próximo sábado 27, em um amistoso em Macau, na China. Enquanto segue lidando com rumores sobre uma possível saída do astro brasileiro, o clube da capital francesa justificou sua ausência por questões físicas.

O astro brasileiro, que não pôde disputar a Copa América devido a uma lesão no tornozelo, e Presnel Kimpembe, também machucado, “ficam na concentração de Shenzhen com o objetivo de continuar o trabalho físico individual duas vezes por dia com membros da comissão técnica para prolongar sua preparação”, informou o PSG nesta quinta-feira, 25.

Neymar, que já manifestou seu desejo de deixar o PSG, de preferência para retornar ao Barcelona, participou de um evento organizado pelo clube, desfilando com seus companheiros para apresentar a nova camisa para as partidas como visitante. O atacante da seleção se mostrou descontraído e trocou sorrisos com Kylian Mbappé, a outra grande figura do elenco parisiense, durante a ação promocional.

Na China, depois do duelo com a Inter, o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Sydney FC na terça-feira, 30 de julho, em Suzhou. A primeira partida oficial do campeão francês nesta temporada será no sábado, 3 de agosto, em Shenzhen contra o Rennes, o campeão da Copa da França, valendo o Troféu dos Campeões (a Supercopa da França).