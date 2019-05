PSG não deve renovar com Buffon

O goleiro Gianluigi Buffon deve deixar o Paris Saint-Germain. Segundo informações do jornal alemão Bild, a diretoria do clube francês não pretende estender o contrato do veterano italiano para a próxima temporada.

O vínculo do jogador de 41 anos com o PSG vai até o meio do ano e não deve haver a renovação. A alternativa para a saída de Buffon deve ser a volta de Kevin Trapp, goleiro alemão que foi emprestado ao Eintracht Frankfurt durante esta temporada.

Buffon, lendário jogador italiano, campeão mundial em 2006 e ídolo da Juventus, chegou ao PSG nesta temporada e, mesmo com o currículo vencedor, nunca chegou a ser titular absoluto. Revezou com o francês Alphonse Areola e, ao todo, disputou apenas 23 partidas, com 21 gols sofridos e nove jogos sem sofrer gols.

Trapp, por outro lado, jogou 42 vezes na temporada e sofreu 53 gols pelo Frankfurt. Além disso, em 12 partidas conseguiu segurar o zero no placar.