PSG massacra Dijon com quatro gols de Neymar

O Paris Saint-Germain aplicou mais uma goleada pelo Campeonato Francês na noite desta quarta-feira. No Estádio Parque dos Príncipes, com quatro gols marcados pelo brasileiro Neymar e recorde do uruguaio Edinson Cavani, o líder do torneio nacional venceu um inofensivo Dijon por 8 a 0.

O Paris Saint-Germain, com 56 pontos ganhos, segue confortavelmente na primeira posição do Campeonato Francês. O Lyon, segundo colocado, tem 11 pontos a menos. Já o Dijon, com os mesmos 25 pontos somados, figura apenas no 11º lugar da tabela.

Pela 22ª rodada, às 17 horas (de Brasília) deste domingo, o embalado Paris Saint-Germain volta a campo para enfrentar o Lyon, no Stade des Lumieres. Já o Dijon, no sábado, pega o Strasbourg, na condição de visitante.

Neymar, para variar, deu um show em campo, ao anotar quatro gols. Um deles, o terceiro, foi um golaço. Aos 28 minutos do segundo tempo, o atacante da Seleção partiu do lado esquerdo do meio de campo e arrancou no rumo da área. Após passar por cinco adversários, finalizou com precisão.

O uruguaio Cavani também aproveitou a goleada do PSG para alcançar uma marca histórica no clube de Paris. Ao anotar o terceiro gol, após receber passe do argentino Di Maria, Cavani chegou a 156 gols pela equipe, igualando-se ao sueco Zlatan Ibrahimovic como maior artilheiro da história do clube.

Os outros gols do Paris Saint-Germain foram marcados por Di Maria (2) e Mbappe.

Outros resultados desta quarta-feira pelo Campeonato Francês:

Amiens 1 x 1 Montpellier

Angers 3 x 1 Troyes

Guingamp 0 x 2 Lyon

Lille 1 x 2 Rennes

Metz 3 x 0 Saint-Etienne

Toulouse 1 x 1 Nantes