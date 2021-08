PSG homenageia argentinos por Copa América — e Neymar reage nas redes

O Paris Saint-Germain homenageou nesta terça-feira, 24, cinco jogadores de seu elenco pelos recentes títulos continentais. Os argentinos Lionel Messi, Ángel Di María e Leandro Paredes, campeões da Copa América, e os italianos Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma, vencedores da Eurocopa, receberam um troféu da equipe francesa com o contorno de seus respectivos continentes.

O mimo causou uma divertida reação do atacante brasileiro Neymar, que é bastante amigo do trio argentino, e foi derrotado na decisão da Copa América, 1 a 0 no Maracanã, com gol de Di María. O camisa 10 comentou numa postagem no Instagram de Paredes, que agradecia o PSG pelo “reconhecimento a nossa grande façanha.”

Neymar comentou com três emojis, um de choro, outro com a mão no rosto, em sinal de vergonha, e um terceiro dando risada. A brincadeira gerou grande repercussão entre seguidores argentinos, a maioria cumprimentando o brasileiro pelo bom-humor e espírito esportivo.

Também nesta terça, o jornal francês Le Parisien informou que Messi, principal contratação do PSG na temporada, deve estrear neste domingo, 29, diante do Reims, às 15h45 (de Brasília), fora de casa, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Francês.

A presença de Messi se dá por um planejamento pessoal do jogador de atuar ao menos uma vez antes da próxima data Fifa, que acontecerá em setembro, período em que estará com a Argentina para a disputa de três partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A seleção de seu país enfrenta a Venezuela, no dia 2 de setembro, e o Brasil, 5, ambos fora de casa. Depois, recebe a Bolívia, 9