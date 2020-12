PSG e Istanbul abandonam campo acusando quarto árbitro de racismo

O Parque dos Príncipes, em Paris, foi palco de um momento histórico nesta terça-feira, 8. Os atletas de PSG e Istanbul Basaksehir, que se enfrentaram pela última rodada da Liga dos Campeões, abandonaram o campo no primeiro tempo alegando que o quarto árbitro romeno Sebastian Colţescu cometeu um ato racista contra o camaronês Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica do clube turco.

Aos 13 minutos, o atacante senegalês Demba Ba, do Istambul, ficou indignado com as palavras dirigidas por Coltescu ao colega e foi tirar satisfações. O jogador com passagens pelo Chelsea foi expulso pelo árbitro Ovidiu Hategan, o que causou ainda mais confusão. Os atletas do PSG apoiaram a decisão do time turco e também optaram por deixar o gramado.

“Me escute. Você nunca diz ‘este cara branco’, diz apenas ‘este cara’. Então por que ao mencionar um preto, tem de dizer ‘este cara preto’?”questionou Demba Ba.

Ba recebeu o apoio dos adversários. “Não vamos jogar. Não podemos jogar. Com esse cara (quarto árbitro) aqui, não vamos jogar”, afirmou o francês Kylian Mbappé, um dos destaques do PSG, em áudio captado pela transmissão.

"Se esse cara não sair daqui, não vamos jogar!" Veja o momento em que Neymar e Mbappé se posicionam contra a presença do quarto árbitro, acusado de racismo pelos jogadores do Istanbul Basaksehir. #NãoAoRacismo

Nas redes sociais, o Istanbul compartilhou uma mensagem da campanha da Uefa de combate ao racismo. A mensagem foi compartilhada por todos os rivais do clube turco e também pelo PSG. Em setembro, o brasileiro Neymar, do clube francês, acusou o espanhol Álvaro Rodríguez de de racismo. O brasileiro disse ter sido chamado de macaco, mas as investigações da federação francesa terminaram sem punição por falta de provas.

Los cuatro grandes del país y muchos más clubes turcos han mostrado se manifestaron por lo sucedido en el PSG-Başakşehir. El fútbol turco unido. pic.twitter.com/VpK2pH4saZ — Alejandro (@AleParra__) December 8, 2020

A Uefa informou que o jogo será reiniciado com outro quarto árbitro, com a aprovação das duas equipes, o que não aconteceu até o momento. Pelo mesmo grupo, o RB Leipzig venceu o Manchester United por 3 a 2 e se classificou às oitavas de final, eliminando a tradicional equipe inglesa.

UEFA on PSG game: "Following alleged incident involving 4th official match was temporarily suspended. After consultation with both teams was agreed match would restart with different 4th official. UEFA will thoroughly investigate matter + further communication made in due course"