PSG confirma: Neymar será operado no Brasil

O Paris Saint-Germain pôs fim às especulações e anunciou nesta quarta-feira que Neymar passará por cirurgia. Por meio de um breve comunicado oficial, o clube informou que “Neymar Jr. será operado no final da semana no Brasil pelo Dr. Rodrigo Lasmar”, da seleção brasileira, “acompanhado pelo professor Saillant (Paris Saint-Germain).”

Neymar sofreu uma fratura incompleta na partida do último domingo contra o Olympique de Marselha e precisará colocar um pino em um dos ossos do pé, o quinto metatarso. O clube não estabeleceu um prazo para seu retorno, mas segundo o pai de Neymar, o jogador deve ficar oito semanas afastado.

Ele certamente perderá as oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, contra o Real Madrid e também dos dois próximos amistosos da seleção, na reta final da preparação para o Mundial: em 23 de março, no estádio Luzhniki, palco da abertura e da final do torneio, contra a anfitriã Rússia, e no dia 27, no Estádio Olímpico de Berlim, contra a Alemanha.

Na última terça-feira, o técnico Unai Emery afirmou que a operação de Neymar não estava confirmada e que ainda mantinha pequenas esperanças de contar com seu principal jogador na partida contra o Real Madrid. O PSG perdeu o jogo de ida por 3 a 1.