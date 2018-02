Exame confirma fissura e Neymar deve desfalcar PSG contra o Real

Exames realizados nesta segunda-feira pelo PSG confirmaram a lesão no tornozelo direito de Neymar. Além do entorse, o atacante também sofreu uma fissura em um dos ossos do pé, o quinto metatarso. Com isso, o jogador dificilmente estará disponível para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, contra o Real Madrid. Depois de perder a primeira partida, o PSG precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar.

O clube não deu um prazo para a volta do jogador, mas, pela gravidade da lesão, o atleta deverá perder o jogo da Liga dos Campeões. No boletim médico, o clube francês também confirmou lesão muscular de grau 1 no quadríceps esquerdo do zagueiro Marquinhos, mas não deve ser desfalque no duelo contra o Real.

Neymar e Marquinhos se lesionaram no último domingo em vitória de 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. O atacante brasileiro torceu o tornozelo sozinho durante o segundo tempo da partida.