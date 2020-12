PSG bate Manchester United na Inglaterra com dois gols de Neymar

O Paris Saint-Germain, atual vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, se livrou de uma situação dramática nesta quarta-feira, 2. Pressionado pela possibilidade de uma eliminação precoce na competição europeia, os parisienses venceram o Manchester United por 3 a 1, no Old Trafford, na Inglaterra, comandados por atuação decisiva dos brasileiros Neymar e Marquinhos. O jogo era válido pela quinta rodada da fase de grupos da competição.

A vitória coloca o time do técnico alemão Thomas Tuchel em situação confortável para a rodada decisiva, na próxima semana. Com nove pontos, e na segunda colocação do Grupo H, basta ao PSG empatar com o Istanbul Basaksehir, que faz a pior campanha até aqui, com três pontos somados.

Manchester United e Red Bull Leipzig, também empatados com nove pontos, disputam a última vaga em confronto na Alemanha. Mais cedo, o Leipzig venceu na Turquia por 4 a 3 e terá a possibilidade de decidir em casa. Até aqui, o time do técnico Julian Nagelsmann, semifinalista na última edição, venceu as duas partidas que disputou como mandante.

O primeiro gol do confronto foi marcado por Neymar, logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Após finalização da entrada da área do atacante francês Mbappé, a bola sobrou para o brasileiro concluir. O empate do United veio aos 31 minutos, com o atacante inglês Rashford. A finalização ainda desviou em Danilo Pereira, tirando chances de defesa do goleiro Keylor Navas.

Com inúmeras chances desperdiçadas e bolas na trave, o gol decisivo do PSG chegou com Marquinhos, aos 23 minutos da etapa final. O zagueiro brasileiro aproveitou uma confusão na área, após cobrança de escanteio, e finalizou para colocar o time francês novamente na frente.

A situação dos ingleses complicou ainda mais um minuto depois, com a expulsão do volante brasileiro Fred, após carrinho em Herrera. O gol que selou o placar foi marcado somente aos 45 minutos, novamente por Neymar. O atacante iniciou a jogada ainda no campo de defesa e completou para o gol após passe de Rafinha.

Confira os resultados dos jogos desta quarta-feira:

14h55 – Istanbul Basaksehir 3 x 4 Red Bull Leipzig

14h55 – Krasnodar 1 x 0 Rennes

17h – Manchester United 1 x 3 Paris Saint-Germain

17h – Borussia Dortmund 1 x 1 Lazio

17h – Ferencváros 0 x 3 Barcelona

17h – Juventus 3 x 0 Dinamo de Kiev

17h – Club Brugge 3 x 0 Zenit

17h – Sevilla 0 x 4 Chelsea