PSG baixa valor de Neymar, garoto-propaganda de nova camisa

O Paris Saint-Germain lançou neste domingo, 30, sua nova camisa para a temporada 2019/2020, a 50ª da história do clube. E um dos garotos-propaganda do novo uniforme foi o jogador brasileiro Neymar, que pode deixar o clube nesta janela de transferência que se abriu nesta segunda-feira, 1° de julho. O valor do jogador foi novamente reduzido pelo clube francês.

Neymar teria já manifestado ao clube francês que não deseja retornar e que tem interesse em ser negociado com o Barcelona. O acordo estaria em fase adiantada e poderia ser fechado nos próximos dias.

Na sexta-feira, 28, foi informado pela imprensa espanhola que o PSG cobraria 222 milhões de euros, o mesmo valor pago ao Barcelona em 2017, para negociar Neymar. Neste domingo, de acordo com o jornal francês Le Parisien, o clube voltou a baixar o valor do brasileiro para 120 milhões de euros mais dois jogadores do clube espanhol em troca.

De acordo com o jornal catalão Sport, Neymar não deve retornar ao PSG. Depois das férias no Brasil, ele deve ir diretamente para Barcelona após terminar o tratamento de lesão de entorse no ligamento lateral externo do tornozelo direito.

Neste domingo, enquanto o PSG apresentava seu novo uniforme, com um novo patrocinador, Neymar postou uma foto em suas redes sociais com uma camisa branca. Na mensagem, colocou uma música do cantor Chorão.