PSG anuncia Thomas Tuchel como novo técnico

Paris Saint-Germain is delighted to announce that Thomas Tuchel will be the new first-team coach next season ! The German tactician has signed a two year contract with the French champions 🔴🔵 . Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Thomas Tuchel au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle ! Le technicien allemand a signé un contrat de deux ans avec le club champion de France 🔴🔵 . #PSG #Paris #Football #AllezParis #ICICESTPARIS

