PSG adia estreia de Messi e já tem estratégia para manter Mbappé

O Paris Saint-Germain adiou novamente a estreia do atacante argentino Lionel Messi, principal contratação do clube para a temporada. O jogador não foi relacionado pelo técnico Maurício Pochettino para o confronto diante do Brest, nesta sexta-feira, 20, às 16h (de Brasília). Neymar e o zagueiro espanhol Sérgio Ramos também ainda não atuaram pelo clube nesta temporada. A projeção é para estejam em campo no próximo domingo, 29.

A novidade para a partida será a presença pela primeira vez do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, eleito o melhor da última Eurocopa. Dos reforços, o lateral direito marroquino Hakimi e o meio-campista holandês Wijnaldum já estrearam.

Le groupe parisien pour #SB29PSG ! 📋🔴🔵 pic.twitter.com/muWiWd7FSV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 20, 2021

Entre os relacionados, o principal holofote está sobre Kylian Mbappé, novamente presente após formalizar à diretoria do clube o desejo de ser negociado com o Real Madrid ainda nesta janela de transferências. Ele foi vaiado na estreia da equipe na temporada, diante do Strasbourg.

De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o clube francês tenta convencer Mbappé a mudar de ideia e já teria adotado uma estratégia para seduzir o jogador. Igualar o salário atual de 12 milhões de euros por temporada (75 milhões de reais) para o mesmo patamar de Neymar, ficando atrás somente de Messi que recebe cerca de 35 milhões de euros (215 milhões de reais).

O jornal diz que Mbappé se sente pronto para assumir o protagonismo do projeto de um grande europeu, algo que dificilmente alcançaria ao lado de Neymar e Messi. Cogita-se que, antes do fechamento da janela, o Real possa formalizar uma proposta de 120 milhões de euros (755 milhões de reais) pelo jogador.

Até aqui, a equipe venceu as suas duas partidas que disputou no Campeonato Francês.