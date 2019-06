Próximo rival na Copa América, Paraguai é um carrasco recente do Brasil

Com o empate de 1 a 1 entre Equador e Japão nesta segunda-feira, 24, pela Copa América, o Paraguai conseguiu a última vaga nas quartas de final, como um dos melhores terceiros colocados do torneio, e vai enfrentar a seleção brasileira. A partida, que acontece às 21h30 da quinta-feira, em Porto Alegre, traz más lembranças para o Brasil.

O Paraguai é um carrasco recente da seleção, responsável pelas eliminações em duas das últimas três edições da Copa América: em 2011, na Argentina, e 2015, no Chile. Nos dois casos, a queda aconteceu nas quartas de final e nos pênaltis, depois de empate no tempo normal. Na edição centenária de 2016, nos Estados Unidos, o Brasil não passou da primeira fase.

Nas últimas três edições da Copa América, o Paraguai venceu apenas uma partida, mas mesmo assim foi finalista em 2011. É uma equipe que empata muitas vezes e, dessa forma, vai conquistando vagas. Foi o que aconteceu neste ano. A equipe classificou-se com dois empates e uma derrota. Contra a Argentina e Brasil, times mais fortes da América do Sul, foram cinco empates (dois com argentinos e três com brasileiros) e apenas uma derrota (para os argentinos) nestas últimas três edições.

A última vitória brasileira contra os paraguaios pela Copa América aconteceu há 18 anos, na Colômbia, em 2001. Na ocasião, os brasileiros venceram, de virada, por 3 a 1 em partida válida pela primeira fase. Alvarenga fez o primeiro dos paraguaios, de pênalti, no primeiro tempo. Alex empatou na segunda etapa, e o Brasil virou com gols de Beletti e Denílson aos 44 e 45 minutos do segundo tempo.

Campanhas do Paraguai nas últimas edições da Copa América

2011 – Argentina

Primeira fase

03/07 – Paraguai 0 x 0 Equador

09/07 – Paraguai 2 x 2 Brasil

13/07 – Paraguai 3 x 3 Venezuela

Quartas de final

17/07 – Paraguai (2) 0 x 0 (0) Brasil

Semifinal

20/07 – Paraguai (5) 0 x 0 (3) Venezuela

Final

24/07 – Paraguai 0 x 3 Uruguai

2015 – Chile

Primeira fase

13/06 – Paraguai 2 x 2 Argentina

16/06 – Paraguai 1 x 0 Jamaica

20/06 – Paraguai 1 x 1 Uruguai

Quartas de final

27/06 – Paraguai (5) 1 x 1 (3) Brasil

Semifinal

30/06 – Paraguai 1 x 6 Argentina

Disputa de 3° lugar

03/07 – Paraguai 0 x 2 Peru

2016 – Estados Unidos

Primeira fase

04/06 – Paraguai 0 x 0 Costa Rica

07/06 – Paraguai 1 x 2 Colômbia

11/06 – Paraguai 0 x 1 Estados Unidos