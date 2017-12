Provocado por santista, Lucas Lima diz: ‘Meu coração é verde!’

Acostumado a discutir com palmeirenses nas redes sociais enquanto jogador do Santos, Lucas Lima vê a situação mudar de figura. Por meio de seu perfil no Twitter, provocado por um santista, o meio-campista recentemente contratado pelo Palmeiras respondeu.

Um perfil dedicado ao Santos postou a seguinte mensagem: “Lucas Lima sendo vaiado em jogo beneficente é o meu presente de Natal para vocês”. No último sábado, durante uma partida festiva promovida pelo vascaíno Nenê em Jundiaí, o meia ouviu apupos da torcida no Estádio Jayme Cintra ao tocar na bola.

Lucas Lima, então, respondeu: “Tô nem aí! Meu coração é verde!”. A mensagem foi apagada depois. Na chegada ao jogo beneficente disputado em Jundiaí, o meia se disse motivado com a transferência para o Palmeiras, minimizou o passado de animosidade com a torcida e manifestou o desejo de retornar à seleção brasileira.

Zoei o Lucas Lima e fui parar no jornal. Meu nome deve ser eternizado na Grande Muralha da zoeira do futebol https://t.co/H1mcEzf9aV — Sempre Santos (@narrasantos) December 26, 2017

Além de Lucas Lima, o Palmeiras já acertou com o goleiro Weverton (Atlético-PR), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro). O lateral direito Marcos Rocha (Atlético-MG) deve ser anunciado pelo clube alviverde em breve.