Provocação à Globo e vitória na audiência: o título do Palmeiras no SBT

O título do Palmeiras na Libertadores, ao bater o Santos em clássico paulista na final deste sábado, 30, no Maracanã, ganhou outros contornos de rivalidade durante a sua transmissão pela televisão aberta. A resposta da Globo de usar o Big Fone, uma das principais atrações do reality Big Brother Brasil 21, no mesmo horário da partida, motivou o SBT, que neste ano comprou os direitos de transmissão exclusiva em TV aberta, a responder com bom humor.

A emissora de Silvio Santos criou o “Arena Fone” para o programa Arena SBT, comandado no pré-jogo das 15h45 às 17h pelo apresentador Benjamin Back. “Aquele sorriso espontâneo de quem não vê a hora do Arena Fone tocar. Preparem-se que vai ter surpresa no pré-jogo mais raiz da TV brasileira. Começa 3:45 da tarde”, disse o Twitter oficial do SBT. Pelo Instagram, a emissora de Silvio Santos ainda publicou: “mas o @benjaminbackoficial quer saber: quem vai ligar no Arena Fone de hoje?”.

Aquele sorriso espontâneo de quem não vê a hora do Arena Fone tocar 😂 Preparem-se que vai ter surpresa no pré-jogo mais raiz da TV brasileira. Começa 3:45 da tarde #ArenaSBT pic.twitter.com/ZFHAnywiGH — Arena SBT (@arenasbt) January 30, 2021

Durante a programação, o “Arena Fone” tocou às 16h30 e teve como convidado surpresa o ex-atacante Ronaldo, que conversou com os comentaristas Emerson Sheik, Cicinho e Mauricio Borges, o Mano. A escolha dos participantes, aliás, irritou alguns palmeirenses e santistas nas redes sociais, por se tratarem de jornalistas assumidamente corintianos e ídolos de Corinthians e São Paulo.

O Big Fone, por sua vez, só tocou às 17h52, quando o participante João Luiz mandou Acrebiano Araújo, Rodolffo Matthaus e Sarah Andrade para paredão. O aparelho ainda voltou a tocar mais duas vezes, todas durante a transmissão.

De acordo com dados prévios de audiência divulgados nas redes sociais, a transmissão da Libertadores pelo SBT se manteve a frente da Globo durante todo o jogo. Até 20 minutos para início da partida, o Caldeirão do Huck liderava com 12,8 pontos, contra 9,2 do Arena SBT. Já nos primeiros minutos de jogo, o SBT tinha 19,5 pontos, contra 11 da Globo. Ao final do primeiro tempo, o SBT havia alcançado 25,1 pontos. O pico ocorreu com 32 pontos. Os dados consolidados ainda não foram divulgados.

O SBT havia alcançado o ápice nas transmissões da competição com o jogo que garantiu o Palmeiras na final da competição, a derrota por 2 a 0 para o River Plate, no Allianz Parque, no último dia 12. A partida marcou 18,5 pontos de média na grande São Paulo, com picos de 23 pontos, chegando a superar a Globo em alguns momentos da partida. O maior índice alcançado pela emissora desde 2009.

Nos bastidores, o canal de Silvio Santos fechou acordo com Amazon Prime Vídeo, Claro, Netshoes, Sanofi, SportingBet e Tik Tok, além da Ambev, que abriu a transmissão com o top de 5 segundos. Mesmo com restrições devido a pandemia da Covid-19, o canal conseguiu mobilizar cerca de 40 profissionais ao estádio.

Durante a parada da pandemia, a Globo rompeu o contrato de 60 milhões de dólares anuais que tinha com a Conmebol. A ausência da Globo na final já fez até Galvão Bueno lamentar.