Promessa italiana faz dois e Roma bate Porto na Champions

Semifinalista na temporada passada, a Roma ficou em vantagem no duelo com o Porto pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa ao vencer o jogo de ida por 2 a 1 nesta terça-feira, no Estádio Olímpico, na capital italiana, com dois gols do meia-atacante Nicoló Zaniolo, de apenas 19 anos.

Após um primeiro tempo amarrado, a Roma abriu 2 a 0 graças ao funcionamento da dupla entre Edin Dzeko e Zaniolo, jovem contratado no começo da temporada junto à Atalanta. Adrián López descontou e manteve o clube português, duas vezes campeão europeu, vivo na eliminatória.

Com o resultado, o time italiano jogará pelo empate na volta, em 6 de março, no Estádio do Dragão, para avançar às quartas. O atual campeão português, por sua vez, terá de vencer por 1 a 0 ou por uma diferença de gols maior.