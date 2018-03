Problemas judiciais e mágoa: Scarpa curte foto de derrota do Flu

O meia Gustavo Scarpa deixou clara a sua mágoa com o Fluminense, horas depois de o clube carioca conseguir derrubar a liberação judicial que o permitia de atuar pelo Palmeiras. Na madrugada desta sexta-feira, o jogador decidiu provocar seu ex-clube ao curtir a postagem do próprio Fluminense sobre a eliminação para o Avaí, pela Copa do Brasil.

No final do ano passado, Gustavo Scarpa entrou na Justiça contra o Fluminense cobrando 9 milhões de reais em pagamentos atrasados Em janeiro deste ano, o meia conseguiu a rescisão contratual e acertou com o Palmeiras por cinco temporadas.

Na tarde da última quinta-feira, no entanto, em julgamento realizado no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, o Fluminense conseguiu derrubar a liminar que liberava o atleta para acertos com outro time. O estafe do atleta vai recorrer da decisão e, até não ocorrer mudanças no Boletim Informativo Diário (BID), o meia pode atuar pelo Palmeiras.