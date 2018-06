A situação da seleção argentina é péssima após a derrota de 3 a 0 para a Croácia na última quinta-feira, em Níjni Novgorod. De acordo com informações do jornal Clarín, diversos jogadores do time, incluindo o craque Lionel Messi, não mantêm diálogo com o treinador Jorge Sampaoli nesta Copa do Mundo.

A publicação afirma que, além de Messi, Sergio Agüero, Javier Mascherano e Lucas Biglia estão irritados com o treinador e conversam com ele apenas para manter as aparências. Segundo o jornal, os atletas da seleção fazem pressão para que Sampaoli não influencie na última partida da primeira fase da Copa do Mundo, contra a Nigéria, e fique apenas como um figurante no banco de reservas, para cumprir o protocolo.

A Argentina precisa vencer a Nigéria na próxima terça-feira, às 15 horas, em São Petersburgo.