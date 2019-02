Primeiro Barcelona x Real da temporada 2017/2018 será em Miami

O primeiro clássico entre Barcelona e Real Madrid da próxima temporada já tem data e local para acontecer. O chamado “El Clássico” acontecerá na cidade de Miami (Flórida), na pré-temporada dos clubes para 2017/2018. Vai ser o primeiro jogo entre as equipes nos Estados Unidos, marcado para 29 de julho de 2017, pela Champions Cup.

Neste ano, o clássico acontecerá pelo Campeonato Espanhol no dia 23 de abril, em Madri, pelo segundo turno, válido ainda por esta temporada. As equipes ainda podem se enfrentar na Liga dos Campeões neste primeiro semestre. Na temporada 2016/2017, apenas um clássico foi disputado, no dia 3 de dezembro, em empate em 1 x 1 pelo Campeonato Espanhol, em Barcelona.

O jogo acontecerá no estádio Hard Rock Stadium, palco do Miami Dolphins, time de futebol americano, e acontecerá à 1h30 da manhã no horário espanhol, de acordo com o jornal Marca.