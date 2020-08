Primeira rodada do Brasileiro já começa com ao menos 2 jogos adiados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o adiamento das partidas de Corinthians e Palmeiras pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, horas depois de as duas equipes de classificarem para a final do Campeonato Paulista. O Estadual será decidido na quarta-feira 5, em Itaquera, e no sábado 8, no Allianz Parque, enquanto o Brasileirão começa no domingo 9.

Com isso, Palmeiras x Vasco e Corinthians x Atlético-GO, previstos anteriormente para o dia 9, serão remarcadas. A entidade, no entanto, não revelou quando encaixará as partidas remanejadas. Nas semifinais do último domingo 2, o atual tricampeão Corinthians bateu o Mirassol por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Palmeiras sobre a Ponte Preta.

“A CBF informa que vai remarcar os jogos dos clubes da Série A do Brasileirão Assaí 2020 que coincidam com a data base da partida definidora do título de seus respectivos campeonatos estaduais. As novas datas serão oportunamente divulgadas pela Diretoria de Competições”, informou a entidade.

Situação em outros estados

A tendência é que apenas os jogos envolvendo os finalistas do Paulistão sejam adiadas. Havia a expectativa que o mesmo ocorresse com o Bahia, que, embora utilize seu time sub-23 no Campeonato Baiano, está na decisão diante do Atlético de Alagoinhas. No entanto, nesta segunda-feira, 3, a federação local informou que os jogos da final acontecerão dia 5 e 26 de agosto, portanto, não conflitando com a primeira rodada do Brasileirão.