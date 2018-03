Primeira Liga desiste de realizar campeonato em 2018

A Primeira Liga anunciou nesta terça-feira que desistiu de realizar sua competição neste ano. Enfrentando mais uma vez problemas com datas, e com pouco interesse dos clubes, a organização decidiu retomar a competição apenas em 2019. A decisão foi confirmada em comunicado publicado no site oficial da Primeira Liga. Após uma primeira edição animadora, em 2016, o torneio perdeu importância e interesse pela falta datas no calendário dos clubes, que passaram a usar times reservas na competição.

“A Diretoria da Copa da Primeira Liga comunica que, em comum acordo com todas as partes interessadas, a competição não será realizada em 2018. No entanto, o trabalho continua sendo desenvolvido para viabilizar um torneio forte e estruturado a partir de 2019. Na última semana, reuniões com a Confederação Brasileira de Futebol e com a Rede Globo deixaram adiantadas as tratativas para um torneio no início da temporada 2019, com quatro a sete datas, com término até março”, informou a Primeira Liga.

A competição surgiu de um movimento de clubes descontentes com os Estaduais e que tentavam restabelecer a disputa da Copa Sul-Minas. Flamengo e Fluminense, então em conflito de interesses com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), também se uniram ao grupo. A CBF chegou a cogitar dar aval para a competição, mas às vésperas do torneio vetou a copa. Os clubes, porém, realizaram a competição mesmo assim.