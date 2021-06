Primeira fase chega ao fim com brilho de Messi; Brasil enfrentará o Chile

Chegou ao fim a primeira fase da Copa América na noite desta segunda-feira, 28, com direito a mais uma grande atuação de Lionel Messi. O camisa 10 insistiu para não ser poupado e brilhou com dois gols e uma assistência na goleada da Argentina por 4 a 1 sobre a Bolívia, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Com isso, a equipe que não conquista o título desde 1993 avançou em primeiro no grupo A, e enfrentará o Equador nas quartas de final, no próximo sábado, 3 de julho, em Goiânia. O Brasil, líder do grupo B, encara o Chile, na sexta-feira, 2 de julho, no Estádio Nilton Santos, no Rio.

Com a atuação de gala, que incluiu um golaço por cobertura, Messi ainda bateu um recorde: com 148 aparições, ultrapassou Javier Mascherano e tornou-se o jogador com partidas disputadas pela seleção argentina. Os outros gols da equipe foram marcados por Papu Gómez e Lautaro Martínez; Saavedra descontou para a Bolívia, única eliminada da chave.

No outro jogo desta noite, o Uruguai bateu o Paraguai por 1 a 0, com gol de Edinson Cavani, no Rio, e terminou na segunda colocação do Grupo A. Com isso, a Celeste escapou de um confronto com o Brasil e terá a Colômbia como adversária, no sábado, 2, no Mané Garrincha, em Brasília, às 19h. O Paraguai, por sua vez, joga na sexta-feira, 2, diante do Peru, no Olímpico, em Goiânia.

Os confrontos das quartas de final:

Sexta-feira, 2

Paraguai x Peru, 18h

Brasil x Chile, 21h

Sábado, 3

Uruguai x Colômbia, 19h

Argentina x Equador, 22h