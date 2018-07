A Inter de Milão oficializou nesta terça-feira, em suas redes sociais, a contratação do atacante Lautaro Martínez, do Racing, por cerca de 80,4 milhões de reais (17,6 milhões de libras) e com vínculo de cinco temporadas, válido até 30 de junho de 2023.

Revelado pelo Racing, o atacante de 20 anos fez sua estreia pelo time profissional ainda em 2015, com apenas 18 anos. Desde então, despontou no cenário argentino e, posteriormente, continental e mundial. Na última temporada, marcou 18 gols em 29 jogos e em 2018 foi um dos grandes nomes da primeira fase da Copa Libertadores, onde enfrentou, inclusive, dois times brasileiros que estavam no grupo, Cruzeiro e Vasco.

O bom desempenho de Lautaro Martínez lhe deu condições de estar presente na pré-lista de 35 jogadores do técnico da Argentina, Jorge Sampaoli, para a Copa do Mundo da Rússia. Entretanto, acabou preterido por outros nomes, assim como seu novo companheiro de time, o atacante Mauro Icardi, artilheiro do Campeonato Italiano.