Preso há dois anos, ex-presidente do Barcelona ataca Romário

O empresário espanhol Sandro Rosell está a 637 dias preso em seu país, acusado de lavagem de dinheiro e cobrança ilegal de comissões em transações envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nesta quarta-feira, o ex-presidente do Barcelona concedeu entrevista à ràdio RAC1, na qual voltou a jurar inocência, falou sobre as dificuldades vividas na prisão – e também das regalias, como assistir aos jogos do Barça – e fez duros ataques a Romário, que liderava investigações contra Rosell e o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, no Senado.

Rosell, de 54 anos considera irregular a sua prisão preventiva imposta pela juíza do Tribunal Nacional, Carmen Lamela, em operação conhecida como “Jules Rimet”. A Justiça espanhola não o autoriza a responder em liberdade por considerar que há risco de fuga.

“Estou indignado, passei por todos os estados: dúvida, surpresa, indignação…E ainda hoje para meus advogados isso é surreal. Minha família está triste e indignada”, desabafou. “Para mim, o pior é ficar longe dos meus pais, me roubaram dois anos de vida com eles quando eles mais necessitam (…) Embargaram todo o meu patrimônio, não tenho dinheiro fora aqui, não pude pagar um único pão para minha mulher. Ela está aguentando tudo como uma campeã”.

Rosell foi preso em maio de 2017, após investigações nos Estados Unidos sobre seu envolvimento em contratos de suas empresas com a CBF. O FBI o acusa de ter desviado cerca de 15 milhões de dólares para contas secretas de Ricardo Teixeira, então presidente da CBF, de quem Rosell era amigo próximo. O cartola brasileiro segue em liberdade.

“Nunca paguei nenhuma comissão a Ricardo Teixeira. Se tivesse pagado tampouco aconteceria nada, porque é algo legalizado no Brasil, mas insisto que não paguei nenhuma comissão”, alega Rosell. Ao se defender, citou acordos da CBF com a Traffic, empresa então presidida pelo brasileiro J. Hawilla, morto em 2018, um dos principais delatores do escândalo de corrupção da Fifa, deflagrado em 2015.

“Em 2006, uma empresa chamada ISE contactou minha empresa, Uptrend, para comprar os direitos de transmissão da seleção brasileira, entre outra. O Brasil tinha acordo com outra empresa, a Traffic, que pagava 650.000 dólares por amistoso. Recomendei que a ISE oferecesse 800.000, mas a Traffic igualou a oferta. Então disse a ISE que confiasse em mim e que oferecessem 1,15 milhão de dólares, que lucrariam o dobro. Finalmente, a Traffic não igualou a oferta e os direitos foram para a ISE, que acabou ganhando não o dobro, mas o triplo. E nós, da Uptrend, tínhamos 20% deste benefício.”

