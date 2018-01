Presidente do Santos acerta com Gabigol. Falta a Inter topar

O presidente do Santos, José Carlos Peres, revelou acordo com o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, para que ele volte ao time em 2018. Para a conclusão do negócio, resta um difícil acerto com a Inter de Milão. O time brasileiro deseja que os italianos cedam o jogador por empréstimo e ainda paguem parte do seu salário.

“Temos conversações com a Inter de Milão. Fizemos a nossa proposta e estamos aguardando o retorno”, disse Peres. Gabigol foi negociado pelo Santos com a Inter de Milão em julho de 2016, mas pouco atuou pelo clube italiano: disputou 11 partidas. Um ano depois foi emprestado para o Benfica, mas jogou apenas quatro vezes.

Peres também comentou a possibilidade de o Santos contratar Robinho. “A negociação parou, espero que retome mais à frente”, comentou.