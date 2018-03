Presidente do PSG visita projeto de Neymar: ‘Sentimos sua falta’

Nasser Al-Khelaifi , o presidente do Paris Saint-Germain, visitou nesta terça-feira o Instituto Projeto Neymar Jr, em Praia Grande, no litoral paulista, um dia depois de visitar o atacante brasileiro, em sua mansão em Mangaratiba (RJ). Em meio a rumores sobre uma possível saída de Neymar do clube francês, o bilionário catari posou para fotos com o pai do jogador, elogiou o projeto social e já cogitou firmar parceria com a Fundação PSG.

“Neymar representa sonho e esperança, é tudo para eles. Eles sonham em ser como ele um dia, falar com ele e isso é incrível. O que a família do Neymar está fazendo é incrível, porque eles estão fazendo algo para a comunidade e eu nunca vi nada como isso na minha vida, no mundo, é algo que me deixa muito orgulhoso”, contou Nasser Al-Khelaïfi.

Bem à vontade, de camisa polo e calça jeans, o dono do PSG se colocou à disposição para ajudar o Instituto Neymar Jr. “Não é nada que queremos fazer por mídia ou publicidade, queremos fazer algo do nosso coração, é o mínimo, e eu acho que é muito importante fazer alguma coisa aqui”.

Sem demonstrar qualquer preocupação sobre o futuro do craque, o presidente do PSG contou como foi sua visita a Neymar, que se recupera de uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

“Eu fiquei muito feliz em vê-lo depois da cirurgia, porque ainda não tínhamos nos encontrado. Foi uma oportunidade de vir, olhar em seus olhos e ver que ele quer voltar. Ele é forte, está muito motivado para voltar para Paris assim que ele estiver pronto e espero que ele volte antes do final da temporada para jogar alguns jogos e ajudar o clube, porque estamos sentindo sua falta”.