Presidente do PSG visita Neymar em mansão no RJ

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, e o diretor de futebol da equipe francesa, Antero Henrique, viajaram ao Brasil para visitar Neymar, que está se recuperando de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito em sua casa em Mangaratiba, litoral sul do Rio de Janeiro. O pai de Neymar divulgou uma foto da visita em suas redes sociais.

O pai de Neymar agradeceu a atitude dos homens fortes da equipe francesa, que finalizarão sua “excursão” conhecendo o Instituto Neymar Jr, localizado na Praia Grande, litoral de São Paulo.

Após a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG e seu principal jogador passam por dias de incerteza. Nas últimas semanas, jornais espanhóis cravaram que brasileiro não está feliz no time parisiense e teria liberado seu pai para negociar uma volta à Espanha – para o Real Madrid ou um surpreendente retorno ao Barcelona.

