Presidente do Inter testa positivo para coronavírus

Marcelo Medeiros, presidente do Internacional testou positivo para coronavírus nesta sexta-feira 20. O dirigente estava recluso em sua cada em Porto Alegre desde o início na semana, quando passou pelos primeiros exames. Medeiros não apresenta mais sintomas da doença e permanecerá duas semanas em isolamento e repouso.

“Seguindo os protocolos indicados pelos órgãos de saúde, seguirei em isolamento pelos próximos 14 dias. Todas as medidas preventivas já foram adotadas com familiares, amigos e demais membros do clube”, informou Marcelo Medeiros em suas redes sociais.

Há três dias, o Inter anunciou a suspensão de todas as atividades, depois que a Federação Gaúcha confirmou a suspensão do Estadual devido à pandemia do Covid-19.