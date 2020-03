Presidente do Grêmio testa positivo para o novo coronavírus

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, testou positivo para o novo coronavírus, informou o clube em comunicado na noite de domingo, 22. Desta forma, ele se torna o quarto dirigente gremista a ser diagnosticado com a Covid-19.

De acordo com a nota, Bolzan “encontra-se em bom estado de saúde, assintomático, e em isolamento residencial” e irá permanecer em quarentena, “seguindo as recomendações médicas e o protocolo dos órgãos de saúde pública”.

Antes de Bolzan, na sexta-feira, o clube já havia confirmado que o assessor adjunto nas categorias de base, Eduardo Fernandes, e o vice-presidente Claudio Oderich haviam sido infectados pela Covid-19. No sábado, o também vice-presidente Marco Bobsin também recebeu o diagnóstico positivo.

O presidente do principal rival do Grêmio, o Internacional, Marcelo Medeiros, também testou positivo para o novo coronavírus. Antes do Gre-Nal pela Libertadores, dirigentes de ambos os clubes realizaram um jantar, tradicional na véspera de todos os confrontos do torneio.