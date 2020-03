Presidente do Grêmio está curado de coronavírus

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., confirmou nesta terça-feira, 31, que está curado do novo coronavírus. O dirigente recebeu a notícia da Secretaria de Saúde de Osório, município do litoral norte gaúcho onde reside, um dia antes.

“Estou muito bem. Recebi comunicado de cura da epidemiologia da cidade onde moro. Mas mantenho meu isolamento social, atendendo às autoridades locais e estatuais”, revelou Romildo, em contato com PLACAR.

O dirigente de 60 anos havia testado positivo para a Covid-19 no último dia 22 depois de apresentar sintomas leves. Além de Romildo, outros seis dirigentes dos grandes clubes gaúchos foram infectados.

Do Grêmio, contraíram a doença os vice-presidentes Adalberto Preis, Marco Bobsin e Cláudio Oderich e assessor adjunto das categorias de base, Eduardo Fernandes. No Inter, testaram positivo o presidente Marcelo Medeiros e o vice-presidente Humberto Busnello.

Suspeita-se que o contágio tenham ocorrido no jantar prévio ao Gre-Nal válido pela Copa Libertadores, que terminou empatado em 0 a 0, em 11 de março, na Arena do Grêmio, um dia antes de a Conmebol anunciar a paralisação do torneio.