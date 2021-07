Presidente do Coritiba morre vítima de complicações da Covid-19

O presidente do Coritiba, Renato Follador Junior, morreu na noite deste sábado, 3, aos 67 anos, vítima de complicações provenientes da Covid-19. Ele estava internado desde o último dia 1 de junho, no Hospital do Rocio, em Curitiba, foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) poucos dias depois e intubado, porém não resistiu.

Follador foi eleito presidente do Coritiba em dezembro de 2020 para o triênio 2021/23 com 75,77% dos votos. Após sua internação, o vice Juarez Moraes e Silva assumiu interinamente a presidência do clube.

Filho de Renatinho, jogador campeão pelo Coritiba nos anos 1940 e 1950, Renato Follador atuou como jogador profissional do Coritiba nos anos 1970, como meia, mas precisou se aposentar precocemente por uma lesão no joelho, em 1977. Depois, se formou em engenharia civil e administração e atuou por mais de 30 anos como consultor em previdência privada.

Em nota, o clube lamentou a morte. “É um momento de união e força a todos os familiares, amigos e a nação coxa-branca”, escreveu o Coritiba. Renato Follador Junior deixa a esposa Rosana Simões e os filhos Caio, Amanda e Renata.

É com muito pesar que nos despedimos do presidente Renato Follador, que assumiu o comando do Coritiba no início de 2021, e faleceu hoje, vítima de complicações da Covid-19. É um momento de união e força a todos os familiares, amigos e a nação coxa-branca. 😔🙏⚪💚Descanse em paz. pic.twitter.com/s2tVKDKNnr — Coritiba (@Coritiba) July 4, 2021