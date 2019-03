Presidente do Corinthians sofre mal-estar e é internado em São Paulo

O Corinthians divulgou uma nota oficial na manhã desta quinta-feira, 7, informando que o presidente do clube, Andrés Sánchez, foi internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, após sofrer um mal-estar no início da noite de quarta-feira, 6.

Sánchez realizou exames e foi detectada uma encefalite viral, que é um inchaço cerebral causado por diversos vírus. De acordo com o clube, o presidente corintiano será tratado por uma equipe de infectologia e pelo médico Jorge Kalil, diretor-adjunto de futebol do Corinthians. O clube afirmou que a infecção viral está controlada, mas Sánchez deve continuar internado nos próximos dias.