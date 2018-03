Presidente do Colo Colo é detido após brigar com governador

O presidente do clube chileno Colo Colo, Aníbal Mosa, foi detido na madrugada desta quarta-feira na cidade de Calama, no norte do Chile, após brigar com o governador local, Marco Antonio Díaz, no elevador de um hotel, segundo informaram fontes policiais. O incidente ocorreu poucas horas antes da viagem do elenco a La Paz, onde a equipe enfrentará o Bolívar nesta quarta-feira, pelo grupo 2 da Taça Libertadores.

Como parte do plano do clube chileno para amenizar os efeitos dos mais de 3.600 metros de altitude do local onde a partida será disputada, a delegação pernoitou em Calama, a pouco mais de 2.500 metros sobre o nível do mar. A polícia e testemunhas informaram que Mosa se encontrou no elevador do hotel com Marco Antonio Díaz, governador da região de Antofagasta, que viajou para Calama para assistir às comemorações de aniversário da cidade.

O dirigente esportivo, que segundo alguns veículos de imprensa estava alcoolizado, não reconheceu e repreendeu o governador: “Por que está me olhando tanto?”. Depois empurrou o político e jogou suas malas para fora do elevador. Díaz denunciou a agressão e Mosa foi detido e liberado três horas depois.