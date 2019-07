Presidente do Boca diz que italiano De Rossi está ‘99% acertado’

O presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, afirmou nesta sexta-feira, 19, que a chegada do volante italiano Daniele De Rossi, que recentemente deixou a Roma depois de 17 temporadas, está “99%” concretizada. Campeão do mundo com a Itália em 2006, o volante de 35 anos deu diversas declarações ao longo dos últimos anos sobre seu desejo de atuar na Bombonera.

“O caso De Rossi está bem. É uma negociação feita por Nicolás (Burdisso, diretor do Boca e ex-companheiro de De Rossi). O jogador mostrou que queria terminar sua carreira no Boca. Nos próximos dias estará viajando”, declarou Angelici em coletiva de imprensa de apresentação de outros reforços.

“Ter um campeão do mundo que diz querer terminar a carreira aqui no Boca me enche de orgulho. Faz bem para o futebol argentino ter esses jogadores. É 99% certo que De Rossi será jogador do Boca”, completou o presidente do clube.

De Rossi jogou toda a sua carreira no time do coração, a Roma, com 616 partidas e 63 gols em 17 temporadas. O jogador, no entanto, deixou o clube ao final da última temporada e recebeu propostas de Los Angeles Galaxy, Milan e Fiorentina. Pesou, no entanto, sua simpatia pelo Boca, apesar de não ter qualquer ligação com a Argentina.

A principal dúvida com a chegada do volante italiano seria o número alto de jogadores estrangeiros no elenco do Boca, que já estourou o limite de seis com os colombianos Frank Fabra, Jorman Campuzano e Sebastián Villa, com o uruguaio Nahitan Nández, o venezuelano Jan Carlos Hurtado e o paraguaio Junior Alonso.

De Rossi poderia ganhar uma vaga no elenco do Boca com a provável saída de Nahitan Nández, que negocia com o Cagliari, da Itália. Outra possibilidade é que o colombiano Frank Fabra receba a cidadania argentina, o que poderia liberar outra vaga de estrangeiro.