Presidente diz que Corinthians desistiu de Dourado

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, afirmou nesta sexta-feira que o clube desistiu da contratação de Henrique Dourado, do Fluminense. O dirigente culpou a equipe carioca pela dificuldade nas negociações e disse que o campeão brasileiro não pode esperar para conseguir um substituto para Jô – que dividiu a artilharia do último Brasileirão justamente com Dourado, e se transferiu ao Nagoya Grampus, do Japão.

“Não tem mais nada, nem interesse tenho mais. No meio do caminho acontecem algumas situações, você desiste. Demonstrei interesse, mas o Fluminense não quer liberar, vou fazer o quê? Ficar insistindo? Vida que segue”, afirmou Roberto de Andrade em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Os centroavantes do elenco do Corinthians no momento são Kazim, o recém-contratado Júnior Dutra e o jovem Carlinhos, além do veterano Danilo, que poderia jogar improvisado no setor. Dos Estados Unidos, onde o clube disputa a Florida Cup, a diretoria trabalha para selar a contratação de Mateus Vital, do Vasco da Gama.