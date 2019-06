Presidente de Confederação Africana de Futebol é preso em Paris

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF) Ahmad Ahmad foi preso na manhã desta quinta-feira 6 no Hotel de Berri, em Paris, onde estava hospedado para participar do Congresso da Fifa, informou o jornal The Africa Report. Agora, ele será interrogado pela polícia francesa no Escritório Central de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros e Fiscais.

A prisão está vinculada ao contrato quebrado unilateralmente pela CAF com a fabricante de equipamentos alemã Puma para entrar em um acordo com a Technical Steel, sediada em La Seyne-sur-Mer. Esse contrato teria sido facilitado, segundo o ex-secretário-geral do órgão continental Amr Fahmy, pela proximidade entre Ahmad Ahmad e um dos gerentes da empresa francesa. O custo adicional chegaria a 830.000 dólares (3,2 milhões de reais). Em abril, o mandatário se defendeu. “Todas as decisões foram tomadas de maneira coletiva e transparente”, disse na ocasião.

A Fifa escreveu em seu site oficial que não tem conhecimento dos detalhes que cercam a investigação, portanto, “não está em posição de fazer qualquer comentário especificamente sobre ela”. Além disso, a entidade disse que “está totalmente comprometida a erradicar todas as formas de irregularidades em qualquer nível do futebol”.

A notícia da prisão do presidente da Confederação Africana de Futebol vem dias depois de o presidente da Fifa, Gianni Infantino, indicar que a entidade obteve sucesso no processo de limpeza após anos de corrupção.