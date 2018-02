Presidente de clube assume romance com jogador no Paraguai

Um escândalo envolvendo o presidente do clube paraguaio Rubio Ñú, Antonio González, ganhou repercussão na imprensa local e internacional neste meio de semana. Após o vazamento de uma foto de González com o jogador Bernardo Gabriel Caballero, o presidente veio a público assumir o relacionamento amoroso entre os dois e criticar um suposto empresário, chamado de Valentín, que teria vazado a imagem.

Em seu Facebook, González revelou o caso em detalhes, criticando o empresário. “Há uma situação crítica relacionada ao jogador Bernardo Gabriel Caballero. Esse jogador safado veio ao clube para nos tomar muito dinheiro. Seu empresário, Valentín, vem há cerca de 15 dias pedindo os seus direitos federativos do jogador com chantagem. Serei honesto: Caballero estava comigo no Rubio Ñú há mais de dois anos e era muito especial para mim. Era meu companheiro e tinha todos os privilégios graças a mim. Era meu parceiro sentimental e peço desculpas se isso incomoda, mas sou sincero. De repente apareceu essa ‘velha louca’ (o empresário Valentín) e ele deixou o clube”, explicou o presidente.

“Quero pedir desculpas a todos os dirigentes e meus atletas por toda essa situação. Isso aconteceu por questões sentimentais e desportivas”, disse o presidente à Rádio Azul y Oro, confirmando um triângulo amoroso no caso, que também tem efeitos esportivos por causa do valor do jogador no mercado. O Rubio Ñú cobra 2 milhões de guaranis (1.168 reais) após tê-lo contratado por 7 milhões de guaranis (4.088 reais).