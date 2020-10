Presidente da Fifa Gianni Infantino é diagnosticado com Covid-19

27 out 2020, 13h36

Por Da Redação - 27 out 2020, 13h36

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira, 27. A informação divulgada em comunicado pela entidade diz que o suíço, de 50 anos, apresenta apenas sintomas leves e permanecerá em isolamento por pelo menos dez dias.

Além de Infantino, todas as pessoas com quem teve contato nos últimos dias foram informadas sobre a possibilidade de contágio e instruídas a tomar as medidas necessárias.

O dirigente preside a Fifa desde 2016, após a renúncia de Joseph Blatter. Em 2019, Infantino foi reeleito, com mandato até 2023. Na ocasião, não houve votação. Ele ainda poderá tentar mais duas reeleições, o que o manteria no poder até 2031.

Neste ano, Infantino também foi alvo de processo criminal aberto pela justiça suíça por suspeita de corrupção. Ele e a Fifa contestaram garantindo não haver “absolutamente nada que sustente” uma investigação.