Presidente da Chapecoense se irrita com VAR e pede anulação de partida

O presidente da Chapecoense, Plinio David de Nes Filho, saiu de campo revoltado com a derrota por 3 a 1 para o Goiás, na última segunda-feira, 10, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o jogo, ele esbravejou contra o árbitro mineiro Igor Benevenuto e revelou que vai pedir a anulação da partida.

A principal reclamação do mandatário foi o pênalti marcado a favor do Goiás aos 32 minutos do primeiro tempo, em um suposto toque de Márcio Araújo em Léo Sena. “Uma arbitragem despreparada prejudicou a Chapecoense no pênalti que não existiu e depois ele deveria consultar o VAR no cartão vermelho. Vai ver que ele entrou na bola e pegou o jogador depois. Merecia o cartão amarelo”, reclamou.

O cartão vermelho citado pelo presidente saiu aos 19 minutos do segundo tempo, em uma falta dura de Bruno Pacheco, da Chape, em cima do atacante Michael. O lateral-esquerdo perdeu o tempo da bola e acertou a canela do adversário. O árbitro de vídeo (VAR) analisou o lance e respaldou a marcação do juiz.

“Desta maneira, não podemos fazer um futebol sério. O futebol está comprometido pela falta de competência. Estamos solicitando o cancelamento da partida pelos erros que ocorreram aqui no jogo de hoje (segunda-feira). Alguém tem que começar a tomar atitude. Falo do despreparo do árbitro e de quem opera o VAR”, completou o presidente da Chapecoense.

O Brasileirão já teve uma partida anulada temporariamente por suposta má utilização do VAR. O Botafogo teve recurso acatado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que suspendeu a derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, pela 6ª rodada. O time carioca questiona a marcação do pênalti com o auxílio da tecnologia. A reclamação é de que, no momento em que houve a paralisação para a análise do lance, o jogo já havia sido reiniciado, resultando no gol dos adversários.

(Com Estadão Conteúdo)