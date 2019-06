Presidente da CBF confirma que Neymar jogará Copa América

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, confirmou nesta quarta-feira, 5, que Neymar, acusado de estupro, estará “100%” na Copa América, de 14 de junho a 7 de julho, no Brasil. Caboclo participou do Congresso da Fifa, em que foi reeleito o presidente Gianni Infantino.

A dúvida sobre a presença de Neymar surgiu um dia após o vice-presidente da CBF, Francisco Noveletto, dizer que Neymar teria o estado psicológico afetado por sofrer a acusação e ainda citar a existência de um novo vídeo sobre o caso.

“Se o Neymar vier, é capaz de o Brasil não chegar. Eu conheço a imprensa. A imprensa vai pegar no pé. E tem muito mais coisa para aparecer. Um amigo meu do Rio de Janeiro disse que tem mais um vídeo para ser jogado na rua”, declarou Noveletto. “Se eu tivesse que apostar, se eu tenho 10 fichas e me perguntassem no que eu apostaria: aposta se vem ou se ele vai pedir licença? Aposto que ele não virá e que ele pedirá licença. Ele não tem condições psicológicas para enfrentar uma Copa América e um batalhão de jornalistas.”

“Não tenho nenhuma preocupação”, disse Caboclo quando perguntado sobre a possibilidade da publicação desse novo vídeo.

Caboclo já havia garantido sua “total confiança” em Neymar na terça-feira, 4, antes de participar do congresso extraordinária da Conmebol.

“Sabemos a pessoa que é, o homem que é, o atleta que é e temos total confiança de que tudo vai ser esclarecido”, disse o dirigente.

Caboclo garantiu ter conversado diretamente com Neymar e com seu pai para “mostrar nosso apoio”.

“Tentamos levar o caso com naturalidade, o mais importante é que não afete os jogadores.”