Presidente da Argentina faz piada com Bolsonaro sobre o VAR

Quinze dias se passaram da vitória do Brasil sobre a seleção argentina na semifinal da Copa América. Mesmo assim, o jogo está dando o que falar no país vizinho. Nesta quarta-feira, o presidente Mauricio Macri fez uma piada com Jair Bolsonaro sobre a atuação do árbitro de vídeo naquela ocasião – após a partida, os argentinos avaliaram que dois pênaltis não foram marcados a seu favor na derrota por 2 a 0. O comentário aconteceu durante a cúpula do Mercosul, em Santa Fé, na Argentina.

“Agora é a vez do presidente Bolsonaro, querido amigo. Mas sem falar sobre o VAR. Disso não vamos falar”, brincou Macri ao final da sua fala, antes de passar a palavra e a presidência do bloco para o presidente do Brasil.

Macri estava certo. Bolsonaro não se pronunciou sobre o assunto, mas fez a sua própria piada. “Bem-vindo, Piñera. O seu problema é com o Peru, não é com o Brasil, não”, disse, rindo, ao presidente do Chile Sebastián Piñera, que participava da reunião como país convidado. A seleção chilena perdeu para a peruana na semifinal da Copa América.