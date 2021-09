Prefeitura de Belo Horizonte autoriza volta de jogos com torcida

A prefeitura de Belo Horizonte publicou nesta quarta-feira, 15, uma portaria que autoriza a volta de torcedores aos estádios. O retorno havia sido vetado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) após os registros de aglomerações e outros problemas nas partidas entre Atlético Mineiro e River Plate, pela Libertadores, além de Cruzeiro e Confiança, pela Série B do Campeonato Brasileiro, em agosto.

A liberação pode ser decisiva para o Atlético Mineiro, que enfrenta o Palmeiras em dois confrontos pela semifinal da Libertadores. No primeiro, no dia 21, a equipe paulista atuará em São Paulo, sem torcida. O decisivo encontro, no dia 28, no Mineirão, terá 30% da capacidade do estádio disponível.

A medida ainda não é válida para a partida do Atlético desta quarta. O clube enfrenta o Fluminense, pela Copa do Brasil, às 19h. Na portaria, está determinado fechamento de portões uma hora antes da partida, evitando aglomerações no entorno, e a venda de bebidas e alimentos apenas dentro do Mineirão.

“Todos os portões do estádio que derem acesso aos setores comercializados devem estar disponíveis para entrada e saída dos torcedores e devem ser fechados uma hora antes da partida”.

O Atlético Mineiro contou com o retorno de seus torcedores em 18 de agosto, na vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, em partida de volta pelas oitavas de final da competição sul-americana. Dois dias depois, foi a vez do Cruzeiro repetir cenário praticamente idêntico ao do rival. A guarda municipal abordou 1.073 torcedores sem máscara ou que usavam o acessório incorretamente no entorno do estádio.

Na ocasião, Kalil afirmou que a prefeitura era a “única culpada” pelas aglomerações e o município voltou a proibir jogos com a presença de torcedores após o descumprimento das regras e protocolos estabelecidos contra a Covid-19.

Em entrevista ao Bom Dia Minas em 18 de agosto, o político disse que o jogo do Atlético Mineiro “não passou no teste”. Para a partida, 30% da capacidade do estádio foi liberada e boa parte dos cerca de 16.000 torcedores, que tiveram de apresentar teste negativo de Covid-19 para entrar no Mineirão. Antes do jogo, o entorno foi tomado por aglomerações. A cena se repetiu ao longo da partida em que torcedores se aglomeraram atrás de um dos gols. Foram registrados inúmeras pessoas sem máscara.