Prefeitura convoca clubes de SP para avaliação dos alojamentos da base

A prefeitura de São Paulo convocou os clubes de futebol da cidade a apresentar a situação de seus alojamentos para as categorias de base. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Portuguesa, Juventus e Nacional foram chamados para uma reunião sobre o tema nesta quarta-feira, 13, na Secretaria de Esportes.

De acordo com a convocação, os clubes deverão apresentar a documentação necessária para comprovar a regularidade do funcionamento de suas dependências.

O pente-fino nos documentos busca evitar novas tragédias como a do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Na última sexta-feira 8, um incêndio no alojamento usado pelas categorias de base deixou dez adolescentes mortos. O local não estava regularizado pelas autoridades.

Apesar do São Paulo ter seu centro de treinamento das categorias de base localizado em Cotia, e os de Palmeiras e Corinthians em Guarulhos, os clubes são sediados na capital paulista. Além disso, há situações em que os atletas ficam alojados em dependências das agremiações na capital paulista, ou em habitações supervisionadas pelos clubes.

Na noite de terça-feira 12, a prefeitura informou que vai suspender, de maneira imediata, todos os alojamentos que não tenham licença de funcionamento ou que não cumprirem todas as normas de segurança.

Uma equipe de engenheiros, ligados às subprefeituras, deverá fazer ainda esta semana uma vistoria em todos os centros de treinamentos localizados na cidade. Na segunda-feira 11, o Ministério Público paulista já havia aberto uma investigação sobre a situação dos locais.